فيديو..أغنية قومي لميريام فارس تتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

ميريام فارس

كتبت - تقى عادل

نجحت أغنية قومي للفنانة ميريام فارس، في تخطي حاجز ال،2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها منذ 3 أيام على قناتها

الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات وألحان:يوسف العماني، توزيع:حسام الدين.

يذكر أن الأغنية تأتي بعد غياب ميريام 3سنوات عن الساحة الغنائية، حيث كان آخر ألبوماتها "آمان" الذي صدر عام 2015، بالإضافة إلى أغنيتها المنفردة "شوف حالك عليا" التي صدرت عام 2017.