فيديو..أغنية بداية بدايتك لآمال ماهر تتجاوز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

آمال ماهركتبت - تقى عادل
اجتازت أغنية بداية بدايتك للفنانة آمال ماهر حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان ياسر ماجد، توزيع طارق مدكور.
الأغنية من إحدى أغنيات ألبوم آمال الجديد "أصل الإحساس"،
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