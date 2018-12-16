فيديو..أغنية بداية بدايتك لآمال ماهر تتجاوز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

كتبت - تقى عادل

اجتازت أغنية بداية بدايتك للفنانة آمال ماهر حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان ياسر ماجد، توزيع طارق مدكور.

الأغنية من إحدى أغنيات ألبوم آمال الجديد "أصل الإحساس"،

المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وبهذا الألبوم تعود آمال ماهر بقوة إلى الساحة الغنائية بعد مرور 3 أعوام على صدور آخر ألبوماتها "ولاد النهاردة" عام 2015.