الليلة.. مسرحية الجبانة بساقية عبد المنعم الصاوي

مسرحية الجبانة كتبت-مي صادق: تستعد فرقة " كاراكترز " لتقديم مسرحية "الجبانة"، على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة، وهي من تأليف "السيد فهيم"، وإعداد اليوم في تمام الساعة السابعة، وهي من تأليف "السيد فهيم"، وإعدادوإخراج "ماهر الصيدلي" فرقة "كاراكترز المسرحية" بدأت فى عام 2015 وهى فرقة حرة تهدف إلى تقديم أعمال ذات قيمة فى المسرح والموسيقى الغناء.

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