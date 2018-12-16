سيرين عبد النور كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة "سيرين عبد النور" مقطع فيديو لها بصحبة مجموعة من الطيور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "عبد النور" على الفيديو قائلة.." مرعوبة، خايفة ينقرني، تعبت إيدي وبدي أتصور مصرَّة !!! بس متماسكة مع ابتسامة، وخلصني يا رورو". تعبت إيدي وبدي أتصور مصرَّة !!! بس متماسكة مع ابتسامة، وخلصني يا رورو". والجدير بالذكر أن آخر أعمال "عبدالنور" مسلسل "حدوتة حب"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " إيميه صياح، وسام صليبا، نادين الراسي". المسلسل من إخراج : سيف شيخ نجيب، تأليف : : كلوديا مارشيليان.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيرين عبد النور وسط مجموعة من الطيور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .