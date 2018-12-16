شاهد ..عمرو دياب يروج لحفله بـ "إنديامو ليك هاوس" عبر انستجرام

عمرو دياب كتبت - إيمان العوضي روج المطرب عمرو دياب، لحفله الغنائي القادم ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أن الحفل سوف يقام في "إنديامو ليك هاوس"، بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الهضبه بالحفل باقه متنوعه من أجمل أغانيه القديمه التي يبدع بها في حفلاته دائما، بالإضافه لأحدث أغاني البومه الجديد "كل

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفله الأول بالسعودية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الهضبه بالحفل باقه متنوعه من أجمل أغانيه القديمه التي يبدع بها في حفلاته دائما، بالإضافه لأحدث أغاني البومه الجديد "كلحياتي".يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفله الأول بالسعودية السعودية ، ضمن فعاليات بطولة "فورميلا وان" لسباق السيارات، وسط حضورا جماهيريًا كبيرًا، والذين لم تمنعهم مياه الأمطار من الحضور وإشعال الحفل بالحماس.

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