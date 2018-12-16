غدًا.. نبيل شعيل يطرح ألبومه الجديد "فرق السما"

نبيل شعيل كتبت-مي صادق يستعد المطرب الكويتي نبيل شعيل، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فرق السما 201،"، غدا الاثنين. وهو من إنتاج شركة "روتانا" والتي قامت بطرح فيديو ترويجي للألبوم قبل طرحه بشكل رسمي، ويضم الألبوم 6 أغنيات باللهجة الخليجية، منها "مو قليل" والمحبة"، ومن المقرر صدوره حصريا عبر تطبيق "ديزر" وقناة روتانا على موقع "يوتيوب".

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