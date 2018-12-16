قصة حب تجمع كيت وينسلت وصديقتها في «Ammonite»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختار المخرج فرانسيس لي، كل من النجمة والممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت، والنجمة العالمية سيرشا رونان للمشاركة في بطولة الفيلم الرومانسي Ammonite.

صاحب رائعة God’s Own Country التي نالت ترشيحا لجائزة بافتا كأفضل فيلم بريطاني العام الماضي، فرانسيس لي، يتولى كتابة وإخراج الفيلم الجديد.

وبحسب ما ورد في موقع Deadline، فانه تدور أحداث فيلم Ammonite، في إحدى المقاطعات الإنجليزية عام 1840 حول قصة حب غير مألوفة بين عالمة الإحاثة ماري آنج، وسيدة غنية من لندن.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في شهر مارس 2019، وذلك بعد أن أنهت كيث وينسلت تصوير دورها في الجزء الثاني من Avatar لـ جيمس كاميرون الذي من المقرر عرضه في عام 2020.

والجدير بالذكر أن رونان، قد شاركت مؤخرا إلى جانب مارجو روبي في فيلم Mary Queen of Scots، وتستند قصة الفيلم إلى رواية حقيقية للمؤرخ جون جاي والتي يرصد فيها محاولة ملكة اسكتلندا “ماري ستيوارت”، والتي تجسّدها سيرشا رونان للإطاحة بإبنة عمها الملكة “إليزابيث الأولى”، والتي تجسدها مارجو روبي، لتجد نفسها مدانة بالسجن لعدة سنوات قبل مواجهتها حكما بالإعدام في القرن الـ16، وسوف يتم طرح العمل في دور العرض السينمائية في 18 يناير عام 2019.