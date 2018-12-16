سلوم حداد يدخُل "باب الحارة" وفنانة أردنية تنضم للمُسلسل.. فمن هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن باب الحارة بجزئه الجديد "العاشر" لن يشبه أي جزء سابق له، إذ بات من الواضح أن صناع العمل الجدد قرروا الاستفادة من شهرة الاسم من أجل التسويق فقط.

فقد تغير كل شيء في الحارة سواء من نجوم العمل خارج التصوير أو داخله، إذ كشفت بعض المصادر أن هناك عددا من النجوم سينضمون للجزء الجديد والتي شكلت أسماؤهم صدمة، من بينهم الفنان سلوم حداد والفنانة سلافة معمار بالإضافة للفنان محمد حداقي.

فيما سيغيب الفنان عباس النوري في هذا الجزء من جديد بعد خلاف مع المخرج بسام الملا، إذ من المقرر أن يحل سلوم حداد بديلًا عنه في الجزء العاشر، بالإضافة لغياب عدد من النجوم من بينهم الفنان مصطفى سعد الدين والذي حل بديلًا للفنان وائل شرف وجسد شخصية العقيد معتز في الجزأين الثامن والتاسع.

ومن مفاجآت باب الحارة الجديد انضمام الفنان السوري مهيار خضور والذي كان جسد شخصية "أبو فيصل" في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة، بالإضافة لانضمام الفنانة الأردنية رفعت النجار للمسلسل لتكون أول فنانة عربية تنضم إلى باب الحارة.

وكان الفنان باسم ياخور كشف أنه اعتذر عن المشاركة في الجزأين الجديدين "الـ10،11" من المسلسل.

ويحافظ المسلسل على بعض أبطاله الرئيسيين منهم الفنانة صباح جزائري "أم عصام"، والفنان ميلاد يوسف "عصام"، والفنان محمد خير الجراح "أبو بدر"، والفنانة شكران مرتجى "أم بدر".