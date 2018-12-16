دُنيا بطمة: "أعرف جيدًا من يحبني ومن ينافقني".. فمن تقصد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعثت المطربة المغربية دنيا بطمة، برسالة تُبين فيها معرفتها بأحبائها وأعدائها، وأنها مُدركة تمامًا لما يدور حولها من نفاق أو مجاملات، وتستطيع الرد عليها، لكنها تتبع أسلوب الصمت.

ونشرت المطربة المغربية، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جديدة، ارتدت فيها فستانًا أزرق، مُطرزًا من أعلاه، وذلك خلال إحيائها أحد الحفلات في دبي.

وأرفقت بطمة، الصورة بتعليق مُثير للجدل، حيث قالت: "أعرف جيدًا من يحبني.. ومن ينافقني.. وأعرف كل ما يدور حولي.. لكن أسكت بإرادتي.. وأكتفي بابتسامة مضمونها يروي كل شيء".

وعلّق متابعو بطمة على منشورها قائلين: "استمري في الصمت وابهري الكل بالعمل برافو"، و"هذا الخصام والنقاش والعداوة ليست لصالحك المهني، انسي كلمة عدو ونفاق عيشي حياتك ولا تستمعي لمن يخبرك بالمعلومات لأنه هو العدو الأول.. الحياة هكذا لن نستطيع تغييرها".

وكانت المطربة المغربية احتفلت مؤخرًا بتتويجها بجائزة أفضل فنانة مغربية لعام 2018، خلال حفل مهرجان "بيروت غولدن أوورد" في لبنان، بحضور نخبة من كبار النجوم في الوطن العربي.

وسجّل آخر ظهور لدنيا بطمة، عندما تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها، وهي تبكي في أحد البرامج الحوارية بسبب الموت، مُعربة عن خوفها من الموت من دون أن يراها أطفالها، ومن موت أهلها وهي متواجدة بعيداً عنهم فلا تلقي عليهم النظرة الأخيرة قبل وداعهم.