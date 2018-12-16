خلاف بين العسيلي وهيفاء على "أفيشات" حفل رأس السنة.. كيف انتهت الأزمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أزمة كبيرة كادت تحدث قبل حفل رأس السنة الذي تحييه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع المطرب المصري محمود العسيلي، في أحد فنادق القاهرة بمنطقة مصر الجديدة، يوم الأحد 23 ديسمبر، احتفالا بأعياد الكريسماس، وذلك بسبب "أفيشات" الحفل.
بدأ الأمر عندما اتفق محمود العسيلي مع الفندق، قبل أن يعلم بوجود هيفاء وهبي معه في الحفل على تصدر "صورته" بهو الفندق، وهو ما حدث حتى نجح أحد الوكلاء الفنيين في استقطاب هيفاء وهبي للحفل.
واشترطت هيفاء أن تكون صورة "الأفيش" أكبر من صورة "العسيلي" بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ورقية بموعد ومكان الحفل.
واستجابت إدارة الفندق لرغبة هيفاء، ما أغضب العسيلي وهدد بالانسحاب من الحفل وفسخ التعاقد، وفشلت جميع محاولات ترضيته.
واضطرت إدارة الفندق إلى تعديل "أفيش" محمود العسيلي، إلى وضعه الأول واعتمدت ترضية لهيفاء وهبي بقيمة 20 ألف دولار لإنهاء الخلاف.
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