رانيا يوسف عن أزمة الفستان: لا أستحق هذا الهجوم.. واللباس حرية شخصية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أنها لا تستحق الهجوم الكبير الذي تلقته في أعقاب أزمة فستانها عقب ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتحدثت الفنانة المصرية لـ"فوشيا" عن اللباس والحرية الشخصية، ومدى تقبل المجتمع المصري للتغيير، بالإضافة إلى المساندة التي وجدتها من الفنانيين والجهات المعنية في هذا الشأن.

وتحولت رانيا يوسف، لمادة دسمة للصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي في مصر والصحف العالمية، بعد انتقادها على خلفية ظهورها بفستان شبه عار في ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

التفاصيل من خلال الفيديو التالي: