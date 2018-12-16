ويليام وكيت لم يتبعا هذا الأمر مطلقاً مع أطفالهما رغم حرص ديانا عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مؤخراً الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن أحدث صورة خاصة بعيد الميلاد تجمعهما بأطفالهما الثلاثة، لكن بدا من الصورة أن الزوجين الملكيين مالا للابتعاد عن إحدى العادات التي كانت تتبعها الأميرة الراحلة ديانا عند إلباس ولديها ويليام وهاري.

وظهر ويليام وكيت في تلك الصورة السنوية برفقة أطفالهما جورج (5 أعوام) تشارلوت (3 أعوام) ولويس (7 أشهر)، وهي واحدة من الصور القليلة التي يظهر فيها لويس في العلن منذ ولادته مطلع العام الجاري.

واتضح من ملابس الأطفال في الصورة أن والديهما أخفقا في فعل شيء دائماً ما كانت تفعله ديانا مع ولديها، وهو إلباسهما أطقم ملابس متطابقة خلال ظهورها في أي مناسبة بمرحلة الطفولة.

فغالباً ما كان يُشَاهَد ويليام وهاري برفقة بعضهما البعض بسراويل وسترات متطابقة وكذلك بمعاطف pea وأزياء ذكية متطابقة أيضاً، ما كان يمنحهما إطلالة لافتة وجذابة في الوقت نفسه خلال حضورهما أي مناسبة عامة وهما في مرحلة الطفولة.

لكن يبدو أن ويليام وكيت لا يحبذان تلك الموضة ولا يمانعان في إلباسهما قطع ملابس مختلفة عن بعضها البعض. ومع هذا، فإنه وبعد أن بدأ الأمير لويس يكبر في السن بصورة تدريجية، بدأنا نلحظ أن بعضاً من ملابسه بدأت تشبه ملابس شقيقه.