شكرا لقرائتكم خبر عن أمال ماهر ومحمد حماقى يختاران أغانى بتوقيع خالد تاج الدين فى ألبوماتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر خالد تاج الدين، إنه يتعاون مع المطربة أمال ماهر فى ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، بـتقديمه 4 أغنيات، من ضمنها "أصل الإحساس" التى تحمل اسم الألبوم، وهو من ألحان عمرو مصطفى وخالد عز.

وأضاف تاج الدين لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضاً مع النجم محمد حماقي في ألبومه الجديد، بأغنية ستكون جديدة ومختلفة من ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع طارق مدكور، مشيراً إلى أنه يقدم أغنية مع المطربة نوال الزغبي متمنياً أن تنال اعجاب الجمهور.

يذكر أن خالد تاج الدين من أهم الشعراء الذين كان لهم تأثير مباشر فى نجاح العديد من ألبومات الهضبة عمرو دياب، ومحمد حماقي ، وإليسا، ونانسى عجرم ، وأنغام، بكتابة كلمات العديد من أغنياته التى لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا منذ طرحها حتى الآن.