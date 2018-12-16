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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كيلى جينر" وسيارتها الجديدة.. سقف لامع واسم محفور بأجزائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة، كيلى جينر، محبيها من مرتادى صفحاتها المختلفة على الـ social media بصور التقطتها بطريقة الـ"selfie" داخل سيارتها الجديدة Rolls Royce التى اشترتها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.
وما لفت الانظار أن السقف الخاص بالسيارة لامع، كما تم حفر اسم كيلى على عدد من الأجزاء فى السيارة، وكانت تكلفة السيارة أكثر من 320 ألف دولار.
يذكر أن فى شهر أكتوبر الماضى فاجأت كايلى والتها النجمة كريس جينر بسيارة فيرارى حمراء قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها الثالث والستين.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كيلى جينر" وسيارتها الجديدة.. سقف لامع واسم محفور بأجزائها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .