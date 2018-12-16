شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كيلى جينر" وسيارتها الجديدة.. سقف لامع واسم محفور بأجزائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة، كيلى جينر، محبيها من مرتادى صفحاتها المختلفة على الـ social media بصور التقطتها بطريقة الـ"selfie" داخل سيارتها الجديدة Rolls Royce التى اشترتها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

وما لفت الانظار أن السقف الخاص بالسيارة لامع، كما تم حفر اسم كيلى على عدد من الأجزاء فى السيارة، وكانت تكلفة السيارة أكثر من 320 ألف دولار.

يذكر أن فى شهر أكتوبر الماضى فاجأت كايلى والتها النجمة كريس جينر بسيارة فيرارى حمراء قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها الثالث والستين.























