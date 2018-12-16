شكرا لقرائتكم خبر عن آيه عبد الله تنتهى من تسجيل أغنية "أنا صعيدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة آيه عبد الله، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى، والمقرر طرح الكليب الأسبوع القادم وتعد هذه الأغنية الأولى التى تقدم فيها "آية" باللهجة الصعيدية.

وقدمت "آية" مؤخراً عدد من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يارب" والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب طوال شهر رمضان الماضى.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة آيه عبد الله، كانت كليب "محبتنيش" من كلمات أحمد سرور، ألحان كريم طارق، توزيع جو حنا، ومن إخراج سمير صبحى.



