درة بوشوشة لـ"الخليج 365": فيلمي الجديد وثائقي عن الكرة والسياسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة، إنها تتعاون مع المخرج محمد بن عطية في فيلم جديد، بعد تقديمهما فيلم "ولدي" الذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الفترة الأخيرة، منها مهرجان أيام قرطاج السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي، وآخرها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجهز أيضًا فيلمًا وثائقيًا عن السياسة وكرة القدم، ويتعلق بشيء تاريخي في تونس، في الوقت الذي رُشحت فيه لأول مرة للمشاركة في كأس العالم بالأرجنتين عام 1978، ووقتها حصلت أزمة كبيرة في تونس، وكانت أول مرة فريق إفريقي يوصل لكأس العالم في الارجنتين ويربح أول ماتش، والفيلم بيتكلم كيف كرة القدم عندها تأثير أكثر من السياسة على الشعب".

وعن فيلمها الأخير "ولدي"، قالت "الإرهاب وانتماء الشباب للجماعات الإرهابية ليس الموضوع الأساسي بالفيلم، فهو عن الأبوة، من خلال علاقة أب بابنه، وحيرة الآباء عند مرور الأبناء بفترة المراهقة، فوقتها لا يعرفون كيف يتعاملون معهم ومع تخبطهم".

فيلم "وِلدي" من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.