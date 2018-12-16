اول تعليق لمحمد امام بعد نجاته من حادث خطير

طمأن النجم محمد إمام الجمهور الى انه بخير وبصحة جيدة وذلك بعد نجاته من حادث خطير أثناء تصوير أحد أصعب مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد “لص بغداد”.

واتخذ “امام” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام منبراً ليطمئن الجمهور ويشكر الله على نجاته وقال: “الحمدلله على كل شئ .. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم “لص بغداد” لكن ربنا ستر .. انا كويس الحمدلله .. شوية كدمات على جروح .. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبه جداً وبدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري وزملائي وأصدقائي الذين حبوا ان يطمئنوا عليّ .. شكراً على كل الحب ده”. وختم التعليق بهاشتاغ #عمر_الشقي_بقي #ماحدش_بياكلها_بالساهل

وكان فريق عمل “لص بغداد” قد بدا بتصوير مشاهد الفيلم، حيث تم تصوير بعض المشاهد داخل متحف في القناطر الخيرية.

يشارك في بطولة العمل محمد امام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” وغيرهم، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجي فيلمز.