باسم ياخُور ينجح بالرد على قُصي خولي في "تحدي الكلمة الأخيرة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مغني الراب السوري اسماعيل تمر تحديا جديدا أطلق عليه اسم "تحدي الكلمة الأخيرة" وتقوم فكرته على تأليف بيت شعر ثم تحدي فنان ليقوم بتأليف بيت آخر بحسب آخر كلمة.

ووجه المغني الشاب التحدي إلى الفنان قصي خولي وكانت الكلمة "حال" ليوافق خولي على خوض التحدي ويقوم بتأليف بيت الشعر مُنهيًا إياه بكلمة "مُحال"، وناقلًا التحدي لمواطنه الفنان باسم ياخور.

من جانبه، وافق ياخور على خوض التحدي وبالفعل قام بتكملة بيت الشعر وتأليف مقطع جديد يبدأ بالمحال وينتهي بـ"يا خال"، لينقل التحدي للفنان فادي صبيح والذي من المفترض أن يقوم بتأليف بيت شعر يبدأ بكلمة "يا خال".

وانتشرت ظاهرة التحديات في الفترة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليدخل من ضمنها مشاهير العالم ويشاركوا فيها ومن أبرزها تحدي الثلج الذي شارك فيه عدد من مشاهير العالم والعرب.

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان السوري قصي خولي للمشاركة في الدراما العربية "خمسة ونص" إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نجيم ومواطنه الفنان الشاب معتصم النهار، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

أما الفنان السوري باسم ياخور، فقد أعلن مؤخرًا عن انضمامة إلى مسلسل "الحرملك" والذي يضم نُخبة من نجوم الدراما السورية.