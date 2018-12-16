!ما هي نصيحة كندة علوش التي أغضبت متابعيها قبل نهاية 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة السورية كندة علوش، 3 نصائح لمتابعيها، بمناسبة قرب انتهاء عام 2018، وحلول العام الجديد.

وكتبت كندة تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر تقول فيها: "صباح الورد أيامكم سعيدة وأعيادكم مجيدة يارب تكونوا عم تودعوا السنة بأحسن حال".

وتابعت: "ويارب السنة الجاية تجينا كلنا أقل هموم وآلام وحزن أكتر سعادة ونجاح وصحة وراحة بال وبحبوحة".

وأردفت: "خلونا نتمسك بتلات أشياء إيجابية اجتهاد وأمل ونركز بحالنا بدل ما نضيع طاقتنا بالتركيز عالآخرين".

ولفتت تغريدة علوش، انتباه متابعيها، خاصة الجملة الأخيرة التي طالبتهم فيها بعدم التركيز مع الآخرين، حيث عبر البعض عن استيائه من تلميحاتها بتدخل الجمهور في حياة النجوم.

ومن بين التعليقات التي ردت على هذا الجزء من تغريدة كندة: "مهم إنتي تكوني منيحة وتمام واتركي غيرك بهمو وقرف الحياة.. اسألي عن حالك منعرف إنك مية ع مية"، و"المشكلة إن لو الآخرين مركزوش معاكم بتزعلوا... إنتو بتاكلوا عيش من اهتمام الناس بيكم يعني لو مشيتي في الشارع محدش عبرك أو نزلتي خبر ومحدش اهتم بيه المنتج بتاعك مش هيشغلك".

وكانت كندة علوش قد تبنت حملة في وقت سابق، للدفاع عن الفنانة المصرية دينا الشربيني، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له بسبب إطلالتها الباهتة في مهرجان الجونة السينمائي، مبدية استياءها من النقد الموجه للنجمات وتركيز مواقع التواصل معهن بشكل مبالغ فيه.

يذكر أن الفنانة السورية وضعت مولودتها الأولى "حياة" من زوجها النجم الشاب عمرو يوسف، الشهر الماضي، حيث تزوج الثنائي في مطلع العام الماضي، وأقاما حفل زفافهما في مدينة أسوان بحضور نجوم الفن.