دُرة التونسية تنضم إلى باسل خياط وجمال سليمان في "الحرملك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التونسية درة عن انضمامها للمسلسل الشامي العربي "الحرملك" لتكون أولى مُشاركاتها في الدراما السورية، واكدت درة من خلال منشور لها على حسابها الخاص في فيسبوك أنها وقّعت عقد التعاون مع شركة كلاكيت ميديا لتقدم شخصية "حنة" في العمل.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من أسماء النجوم في الدراما السورية، ومن المقرر أن يكون من أضخم الأعمال التي عُرضت في السنوات الأخيرة وينتمي إلى فئة البيئة الشامية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة فيه الفنان السوري جمال سليمان والذي يعود بعد فترة من الغياب إلى الدراما السورية بالإضافة إلى باسل خياط، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر اسحق.

والعمل الذي سيتم عرضه على جزأين كل جزء مكون من 30 حلقة، وسيتم تصوير الجزأين معًا في مدينة دبي ومدينة بيروت، على أن يُعرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني المقبل، وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة له، وسيشارك فيه عدد كبير من النجوم.

والجدير بالذكر أن الفنانة التونسية درة كانت نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسر الصعيد" إلى جانب الفنان محمد رمضان.

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