رانيا يوسف تُوجه "رسالة عتب غامضة".. والمُعلقون يرُدون بسخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة غامضة، بيّنت فيها انخداعها في أحد ما، وأظهرت شعورا ينُم عن حزنها جراء شيء ما حدث لكنها لم تكشف عن ماهيته واكتفت برسالة "غامضة"، فهمها البعض بأن كثيرين تخلوا عنها في محنتها السابقة.

ونشرت رانيا صورة مكتوبة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، كتبت فيها "الزمن لا يتغير.. الزمن يكشف"، وكرّرت ذكر الجملة باللغة الأجنبية.

وسخر أغلب جمهور الفنانة المصرية من منشورها، وجاءت أبرز التعليقات حول "بطانة" الفستان المكشوف الذي سبب لها أزمة خلال حضورها به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان يُشبه "المايوه".

وقال أحد المتابعين: "الزمن بيكشف البطانة"، و "مش هيكشف أكتر من اللي إنتي بتكشفيه من جسمك"، و"الزمن مالهوش بطانة يا رانيا"، و"ما بلاش صعبانيات ودراما خليكي في الأكشن".

وظهرت رانيا يوسف مؤخرًا بفستان أثار جدلا واسعا وتسبب في إحالتها إلى المحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب، إلا بعد أول ظهور إعلامي لها وتقدمت خلاله بالاعتذار للشعب المصري.

وتستعد "يوسف" للمشاركة في السينما العالمية بعدما كشفت مؤخرًا عن تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج على فيلم أجنبي، كما تقوم بتصوير فيلمي "عش الدبابير" و"دماغ شيطان".