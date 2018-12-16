فوز الفهد تبكي بسبب رجل فقير والجمهور يتهمها بالتمثيل.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت فاطيمة الأنصاري صديقة الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لفوز أثناء بكائها بسبب رؤيتها لرجل فقير يشعر بالجوع.

وعلقت فاطيمة على بكاء فوز قائلة: "فوز صاحت تخيلوا شافت حرام ما أقدر أقول السالفة.. لكن هي شافت واحد برة قاعد يبكي أتوقع جعان قاعد يشوفنا وإحنا ناكل.. حبيبتي الحنونة".

ولكن يبدو أن هذا الفيديو استفز مشاعر العديد من متابعي فوز على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه لا يوجد داع لتصوير بكائها؛ لأنها كانت من الممكن أن تساعد هذا الرجل وتشتري له طعامًا بدلاً من البكاء.

ووجه أحد متابعيها رسالة لها: "عطيه أكل ولا اعزميه ولا عطيه فلوس مو تبكين وتصورين يعني أنا حنونة"، وقال آخر: "ماينفع الصياح قومي اعطيه أكل إذا قلبك حنون على قولتها"، ووافقهما الرأي متابع آخر: "بدل دموعك اللي ما تفيده بشي كان عطيته أكل أو فلوس".

واتهمها شخص آخر بالتمثيل، قائلاً: "بدال الفيلم الهندي وصوروني وأنا أصيح قومي تصدقي عليه عطية ياكل".

وهاجمها متابع آخر: "كان أعطته أكل، مو لازم تعلن الناس أنها بكت عشان فقير تتصدق في الخفاء وتعطي كم قرش أحسن من البكاء".