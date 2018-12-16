إليسا ترغب بتبني طفل وتكشف مواصفات شريك حياتها..شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الفنانة اللبنانية إليسا، مواصفات شريك حياتها، الذي تتمناه في المستقبل القريب أو البعيد، موضحة أن تلك الشروط هي السبب في تأخر زواجها حتى الآن.

وقالت إليسا، خلال لقاء تلفزيوني: "أنا وصغيرة كان أي حدا يجي بالبيت يقول يلا بدنا نجوزك.. أبي كان يقول لا.. لازم تتعلم وتخلص تعليمها الأول وبعدها تقرر".

وتابعت نجمة لبنان: "أنا هيك بالطريقة اللي اتربيت فيها.. ليا حرية كبيرة اختار كمرأة.. فأنا لما كبرت كان عندي علاقات كامرأة.. ودايما بقول إن نصفي الآخر ما بيكملني اللي هو الرجل.. لكن هو بيكملني على صعيد إنساني.. وعلى صعيد إنساني ما لقيت الشخص اللي يتحملني.. واللي يتحملني هيدا اللي أنا ببحث عنه".

وأردفت: "بس الرجل دايمًا له حيز كبير دايما بحياتي.. ولما ألاقي الشخص اللي يكملني إنسانيًا.. هذا مستعد أكون معه.. وأنا ما بقدر حاليًا أجيب ولد لكن ما عندي مشكلة أتبنى ولد".

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، تحدثت كثيرًا عن مسألة قُرب زواجها، بأن تلك الأقاويل تلاحقها دومًا في حياتها، وأنها تُريد أن تعيش سعيدة فقط سواء تزوجت أم لا، وأنها لا تعيش حياتها من أجل الزواج فقط.

وشوّقت إليسا جمهورها منذ أيام ماضية، من خلال تغريدة لها عبر "تويتر"، مشيرةً إلى أنها ستُعلن عن مفاجأتين قبل انتهاء هذا العام.