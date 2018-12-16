شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية إدوارد فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إدوارد ضمن أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" شخصية مطرب وصاحب كباريه يتعرض للنصب من بطلات العمل الذى يقدم من خلاله أغنية "مفيش منى"، من توزيع أحمد عادل وكلمات وألحان عزيز الشافعى ويعتبر التعاون الثانى بينهم منذ أن قدم أغنية "أحسن مغنى فى مصر"، الذى قدمها فى فيلم "كباريه" مع كل من الفنان فتحى عبدالوهاب وصلاح عبدالله ودنيا سمير غانم وغيرهم .
وتدور أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" عن 3 فتيات ليقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى، وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل، الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.
فيلم "خلى بالك من اللى جاى" كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير" ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.
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