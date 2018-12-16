منتج "أبو العروسة": نسابق الزمن للانتهاء من تصوير الجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تسابق أسرة مسلسل "أبو العروسة" الزمن كي تنتهي من تصوير عدد كبير من المشاهد المتعلقة بالحلقات الأولى، لتكون جاهزة للعرض خلال الفترة المُقبلة.

وقال إبراهيم حمودة منتج العمل في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شبكة قنوات DMC لم تؤكد على موعد عرض الجزء الثاني حتى الآن، ومن الممكن أن يكون نهاية شهر ديسمبر.

وأشار منتج العمل أن الفنانين في ديكورات العمل بشكل متواصل كي ينتهون من تصوير جزء كبير من المشاهد.

ويظهر في أحداث الجزء الثاني شخصيات جديدة بجانب سوسن بدر وسيد رجب، منهم الفنان الشاب محمود الليثي ونانسى صلاح وندا عادل، إذ دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات المُثارة داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، كارولين عزمي ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.