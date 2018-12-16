شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان محضرتش تكريمه".. شائعات حول انفصال برادلى كوبر وإيرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشائعات أصبحت تسيطر علي عالم هوليوود خلال هذه الفترة، وكان آخر ضحاياها النجم العالمي برادلي كوبر وصديقته السوبر موديل إيرينا شايك، حيث انتشرت مؤخراً شائعة انفصالهما.

وخرجت هذه الشائعات بسبب عدم حضور إيرينا حفل تكريم كوبر عن دوره في "Star is Born" ضمن فعاليات "America Cinematheque Awards"، وهو الحفل الذي حضره عدد هائل من النجوم العالمين، وكان السبب في الشائعة هو موقع "Life & Style" الذي نشر تقرير يفيد انفصال كوبر وشايك.

وما ينفي الشائعة تماما هو ظهور كوبر بعد أيام من إقامة "American Cinematheque Awards" خلال تواجده لدعم شايك في عرض الأزياء الخاص بدار أزياء "Versace" والذي أقيم في مدينة نيويورك، وأكد موقع "جوسيب كوب" أن الثنائي لا يزال معاً إلى حد كبير.