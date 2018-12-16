شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية للفيلم القصير" ينتهى من تلقى الأفلام..والافتتاح أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير من تلقى طلبات الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة ولمدة شهر، إذ بدأت فى استقبال الأفلام 15 أكتوبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الجارى، ومن المنتظر أن تقام فعاليات المهرجان خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وأكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، استمرار مدير التصوير مونى محمود فى منصب المدير الفنى، والمخرج محمد سعدون مديرا للمهرجان، متمنيا لهما التوفيق فى تطوير الفعالية السينمائية المتخصصة.

يذكر أن الدورة الماضية عرض خلالها 35 عملًا قصيرًا بخلاف أفلام البانوراما منها أفلام عربية مميزة مثل الجزائرى "عاهدتك" من إخراج محمد يرقى، الذى اقتنص جائزة هيباتيا الذهبية، والعراقى "سبيّة" للمخرج ضياء جوة، الذى حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وأفلام مصرية مثل "البحث عن أبو العربى" للمخرج أكرم البزاوى، الذى حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقى.