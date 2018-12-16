شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تواصل تصوير مسلسل «أبو العروسة2» بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي لـ"الخليج 365"، إنها تواصل تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة 2"، بإحدى شقق بمنطقة الهرم، مضيفة أنها انتهيت من تصوير 50% من دورها فى العمل المقرر عرضه يوم 22 ديسمبر الجارى.

وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.