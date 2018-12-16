عائشة بن أحمد: "إياك أن تؤذي روحًا لا يسمع أنينها إلا الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فيديو عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" استنكرت فيه قتل الكلاب.
وعلقت علي الفيديو: "إياك أن تؤذي روحا لا يسمع أنينها إلا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
يُذكر أن عائشة بن أحمد تعاقدت على المشاركة في فيلم جديد من بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه في السينمات قريبًا.
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