أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد والدته وينشر صورة تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد والدته، وقام بنشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلق عليها: "عيد ميلاد أمي أهم كائن في الكرة الأرضية". يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كان الجزء الثاني من مسلسل "الكبريت الأحمر"، وشاركه البطولة داليا مصطفى، حازم سمير، ريهام حجاج، سيمون وعبدالعزيز مخيون.

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