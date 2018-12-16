راغب علامة يُحيي حفلات رأس السنة في تونس

كتبت - إيمان محمد
يستعد المطرب راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الشهيرة في تونس، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة.
من المقرر أن يقدم "علامة" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، ومنها "اللي باعنا، سنين
يذكر أن المطرب راغب علامة كان طرح أخيرًا أغنية سياسية، بعنوان "طار البلد"، وحدث عليها أزمة كبيرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
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