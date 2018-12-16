تعرّف على موعد حفل محمد رشاد في رأس السنة

كتبت - إيمان العوضي

يستعد المطرب محمد رشاد، لإحياء حفل غنائي كبير في رأس السنه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك مساء الإثنين 31 ديسمبر الجاري.

من المقرر أن يقدم رشاد بالحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها

جمهوره وتشعلهم بالحماس، منها "إحساسي، يا ناس، اللي كانوا، حته بسكوت"، إضافه للعديد من الأغاني الشعبية القديمة لكبار الفنانين التي اشتهر بتقديمها في حفلاته، منها"أما براوة، الهوى سلطان، آه يا ليل، عدوية"، وغيرها.يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد، أغنية "إحساسي"، كلمات عمرو المصري، ألحان علاء الراوي، توزيع عمرو إسماعيل، وهي الأغنية التي حضرها رشاد مسبقًا ليغنيها بحفل زفافه على المذيعة مي حلمي، قبل أن يقررا إلغاءه.