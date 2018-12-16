تعرّف على موعد حفل محمد رشاد في رأس السنة

المطرب محمد رشادكتبت - إيمان العوضي
يستعد المطرب محمد رشاد، لإحياء حفل غنائي كبير في رأس السنه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك مساء الإثنين 31 ديسمبر الجاري.
من المقرر أن يقدم رشاد بالحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها
يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد، أغنية "إحساسي"، كلمات عمرو المصري، ألحان علاء الراوي، توزيع عمرو إسماعيل، وهي الأغنية التي حضرها رشاد مسبقًا ليغنيها بحفل زفافه على المذيعة مي حلمي، قبل أن يقررا إلغاءه.
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