شاهد.. آمال ماهر تكشف عن إسم ثاني أغنيات ألبومها الجديد

كتبت-مي صادق:

كشفت الفنانة آمال ماهر عن اسم ثاني أغنيات ألبومها الجديد "أصل الإحساس" المقرر طرحه قريبًا، وذلك عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة

"تويتر".

حيث نشرت صورة جديدة لها معلقة عليها: إديني فرصة.. أغنية جديدة من ألبوم أصل الإحساس.. قريباً

يذكر ان " آمال" طرحت مؤخرًا بعنوان "بداية بدايتك"، والتي حققت نجاحًا كبيرة منذ أول يوم من طرحها وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصلت إلى 2,455,087 مشاهدة.