شاهد.. آمال ماهر تكشف عن إسم ثاني أغنيات ألبومها الجديد

آمال ماهركتبت-مي صادق:
كشفت الفنانة آمال ماهر عن اسم ثاني أغنيات ألبومها الجديد "أصل الإحساس" المقرر طرحه قريبًا، وذلك عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".
حيث نشرت صورة جديدة لها معلقة عليها: إديني فرصة.. أغنية جديدة من ألبوم أصل الإحساس.. قريباً
يذكر ان " آمال" طرحت مؤخرًا بعنوان "بداية بدايتك"، والتي حققت نجاحًا كبيرة منذ أول يوم من طرحها وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصلت إلى 2,455,087 مشاهدة.
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