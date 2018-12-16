بالفيديو.. "هو الحب" لأدهم نابلسي تتخطى الـ23 مليون مشاهدة

أدهم نابلسي كتبت - لمياء نبيل حققت أغنية "هو الحب" للفنان أدهم نابلسي 23 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وذلك على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب". الأشهر عالميًا "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "هو الحب" من كلمات علي مولي، ألحان أدهم نابلسي، وتوزيع عمر صباغ. جدير بالذكر أن آخر أعمال "النابلسي" أغنية "حدك الكون"، وتم طرحها في شهر أغسطس الماضي، وحققت ملايين المشاهدات.

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