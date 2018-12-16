نصيحة كندة علوش لجمهورها قبل استقبال العام الجديد

كندة علوشكتبت-مي صادق:
قررت الفنانة كندة علوش إهداء جمهورها نصيحة، ممتلئة بالتفاؤل والطاقة الإيجابية، بمناسبة السنة الجديدة، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت كندة في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "صباح الورد.. أيامكم سعيدة وأعيادكم مجيدة يارب تكونو عم تودعوا السنة بأحسن حال ويارب السنة الجاية تجينا كلنا أقل هموم
يذكر ان "كندة" استقبلت طفلتها "حياة عمرو يوسف"، شهر نوفمبر الماضي.
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