شاهد.. عرض زواج لدرة من معجب مجنون بها

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دره التونسيةكتبت - إيمان العوضي
قام أحد معجبين الفنانة درة بالإلحاح عليها بتقديم عرض الزواج بها عبر جميع حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، آخرها كان عبر موقع "تويتر".
فكتب قائلًا: "درة ممكن تردى عليا أنا عرضت
يذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية درة مسلسل "نسر الصعيد"، وشاركها البطولة محمد رمضان، سيد رجب، عائشة بن حمد، وفاء عامر، دينا، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر محمد سامي.
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