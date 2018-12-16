بالفيديو.. محمد عساف يتصدر مؤشر البحث "جوجل" عقب ظهوره في نجوم صغار

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كتبت - إيمان محمد
وسط دهشة من الطفل ووالده.
تصدر المطرب محمد عساف ترندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد ظهوره في برنامج "نجوم صغار" الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي.
وكان تمنى الطفل محمد كلاب أن يحصل على "أورج" ، ويقابل الفنان محمد عساف وتفاجئ بدخول الأخير الاستوديو وقام بمصافحته واحتضانه
وأكد "كلاب" أنه من أشد المعجبين بالفنان محمد عساف وأنه يحفظ جميع أغانيه من كثرة حبه له، وقام بالغناء سوياً في نهاية اللقاء.
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