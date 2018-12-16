حماقي يحيي حفلات رأس السنة في دبي

محمد حماقيكتبت - تقى عادل
يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي في دبي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعةالموافق 28 ديسمبر، في القرية العالمية بدبي.
يذكر أن حماقي يستعد الفترة المقبلة لإصدار ألبومه الجديد،
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