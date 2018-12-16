حماقي يحيي حفلات رأس السنة في دبي

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي في دبي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة

الموافق 28 ديسمبر، في القرية العالمية بدبي.

يذكر أن حماقي يستعد الفترة المقبلة لإصدار ألبومه الجديد،

بعد غياب 3 أعوام على آخر ألبوماته "عمره مايغيب"، وسيضم الألبوم مجموعة من كبار الشعراء ومنهم أمير طعيمة أيمن بهجت قمر، ومن الملحنين مدين، عمرو مصطفى ومن الموزعين توما، تميم.