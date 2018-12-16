"شاهد.. أحمد خالد وياسمين رئيس في كواليس "لص بغداد

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ياسمين رئيسكتبت-مي صادق:
نشر المخرج أحمد خالد، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين رئيس بطلة فيلمه الجديد "لص بغداد" من كواليس العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي علىموقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
يذكر أن "لص بغداد": بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب،
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