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"شاهد.. أحمد خالد وياسمين رئيس في كواليس "لص بغداد

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ياسمين رئيس
كتبت-مي صادق:

نشر المخرج أحمد خالد، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين رئيس بطلة فيلمه الجديد "لص بغداد" من كواليس العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على

موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

يذكر أن "لص بغداد": بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب،

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محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ومن المقرر طرح الفيلم في خلال عام 2019.

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