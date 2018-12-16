"شاهد.. أحمد خالد وياسمين رئيس في كواليس "لص بغداد

ياسمين رئيس

كتبت-مي صادق:

نشر المخرج أحمد خالد، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين رئيس بطلة فيلمه الجديد "لص بغداد" من كواليس العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على

موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

يذكر أن "لص بغداد": بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب،

محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ومن المقرر طرح الفيلم في خلال عام 2019.