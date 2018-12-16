راغب علامة يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره! – بالصورة

متابعة الخليج 365: عاد السوبر ستار راغب علامة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن انشغل في الأيام الماضية بتصوير كليب أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” وعدد من المشاريع الفنية الأخرى.

وأشار راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” إلى أنه انتهى من تصوير الكليب في أثينا على أن يتم طرحه قريبًا.

الجدير ذكره أن أغنية “ردّلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، ومن المتوقّع أن تحمل موضوعًا يلامس أحاسيس العشّاق بشكل مميّز وجديد.