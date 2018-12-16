السعادة تغمر الأمير ويليام وعائلته – بالصورة

متابعة الخليج 365: لاقت الصورة الأخيرة التي انتشرت للأمير ويليام وعائلته، ثناءً كبيراً من قبل الصحافة العالمية والجمهور في مختلف الدول. وظهر الأمير مع زوجته الدوقة كايت ميدلتون وأولادهم الثلاثة “جورج”، “كاثرين” و”لويس” في صورة عائلية لافتة، وبدت عليهم ملامح السعادة الكبيرة. وتجدون الصورة مرفقة.

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