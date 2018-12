زين مالك يحلّق في الصدارة العالمية!

متابعة الخليج 365: تصدّر النجم زين مالك المرتبة الأولى عبر متجر “ايتونز” العالمي بألبومه الجديد Icarus Falls الذي طرحه منذ يومين.

وحققت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا فور إتاحة عرض الفيديوهات الخاصة بها على “يوتيوب” فحصدت نسب مشاهدة مرتفعة جدًا وتصدّرت محركات البحث الإلكترونية.

الجدير ذكره أن ألبوم Icarus Falls يتضمن 14 أغنية وهي Let Me، Back To Life، Common، There You Are، Good Guy، You Wish You Knew، Sour Diesel، Satisfaction، Entertainer، Good Year، Rainberry، No Candle No Light، Fingers وToo Much بمشاركة Timbaland.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم Icarus Falls: