رامي جمال يطلق العد التنازلي لطرح “البرد”

متابعة الخليج 365: يستعد الفنان المصري رامي جمال طرح أغنية جديدة بعنوان “البرد” خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
وضاعف رامي جمال من حماس الجمهور للأغنية المنتظرة حيث أطلق العد التنازلي لإصدارها فكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “البرد ايام ان شاء الله”.
أغنية “البرد” هي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى توزيع يحيى يوسف، هندسة صوت محمد صقر، وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفي أصلان وباص جيتار احمد رجب.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال الفنية كان ألبوم “ليالينا” الذي طرحه في شهر تموز/يوليو الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والبلدان العربية.
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