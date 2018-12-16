ألبوم ملحم زين الجديد يدخل مراحله الأخيرة وهذه التفاصيل!

متابعة الخليج 365:: انتهى النجم اللبناني ملحم زين من العمل على كافة تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه مع بداية العام الجديد. وبحسب مصادر خاصة بوقعنا فقد استلم ملحم زين الماستر الخاص بالألبوم ويتم حاليًا التحضير للفيديوهات الخاصة بالأغاني والتي ستيم إطلاقها عبر قناة “الريّس” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن آخر ألبومات ملحم زين كان ألبوم “الجرح اللي بعدو” الذي صدر منذ سنتين تقريبًا. على صعيد آخر، يواصل ملحم زين حصد نجاح أغنية “الله عليك” التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنان العراقي نور الزين حيث حصد الفيديو الرسمي الخاص بها أكثر من 11 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط.

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