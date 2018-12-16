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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أحمد السعدنى لوالدته فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد السعدنى رسالة لوالدته فى عيد ميلادها مصحوبة بصورة لهما نشرها، وكتب قائلا: "عيد ميلاد أمى أهم كائن فى الكرة الأرضية"، وأثار هذا الظهور الملفت لوالدته العديد من تساؤلات متابعيه خاصة أن السعدنى لم يعتاد نشر صورها من قبل.
احمد السعدنى
ويشارك السعدنى فى بطولة مسلسل "عالم افتراضى" مع المخرج إبراهيم فخر، والكاتب هانى سرحان، على أن يطرح العمل الدرامى فى 45 حلقة.
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