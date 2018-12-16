شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ياسمين رئيس مع المخرج أحمد خالد موسى فى كواليس "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج أحمد خالد موسى صورة جديدة على حسابه بإنستجرام تجمعه بالممثلة "ياسمين رئيس" بطله فيلمة الجديد "لص بغداد"، والتي تشارك البطولة النجم "محمد أمام"، وظهرت الفنانة بلوك جديد، من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد" الذى يجرى تصويره حاليا.

احمد خالد موسى وياسمين رئيس يذكر أن فيلم "لص بغداد" من الأعمال السينمائية الضخمة المقرر منافستها بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ومن المقرر طرح الفيلم في خلال عام 2019.

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