شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورانس تنفى علاقتها الجنسية مع واينشتاين: "اللى بينا كان شغل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور اسم النجمة العالمية جنيفر لورانس في قصة "جنسية" جديدة مع منتج الأفلام هارفي واينشتاين والذي تم مقاضاته من قبل عدد كبير من نجمات هوليوود بسبب اغتصابه لهن والتحرش بهن.

تناقلت اليوم وسائل الإعلام الفنية الشهيرة اعتراف هارفي واينشتاين أنه مارس الجنس مع جنيفر لورانس، ثم فازت بعد ذلك بجائزة الأوسكار".



جينفر لورانس

وبعد ما قاله هارفي واينشتاين، أصدرت جنيفر لورانس بيانا نفت فيه وجود علاقة جنسية مع المنتج، وجاء فيه "قلبي ينفطر لجميع النساء الذين وقعوا ضحية لهارفي وينشتاين، لم يجمعني أي شيء به سوى علاقة مهنية"، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".