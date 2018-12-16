شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليون دولار حصيلة إيرادات Aquaman فى شباك تذاكر الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم "Aquaman" الآن في الصين فقط، وحقق إيرادات وصلت إلى 180 مليون دولار أمريكى، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض المصرية يوم 19 ديسمبر، وفى الولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.