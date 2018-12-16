شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Outlaw King.. خيار نتفليكس الترويجى الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيار هذا الاسبوع من قبل شبكة نتفليكس التليفزيونية على الفيلم التاريخي Outlaw King للترويج له وعرضه على منصات التواصل الاجتماعى وتكثيف حملات الدعاية له، بعد طرحه فى 9 نوفمبر الماضى.

الفيلم الذى يسرد قصة حياة الملك روبرت الأول، ملك اسكتلندا، والخارج على القانون، الذى أشعل حرب العصابات ضد الجيش الإنجليزى، فى القرن الرابع عشر الميلادى، يحظى بتقييم 7/10 على موقع IMDB، ومن المقرر ان يتم رفع التقييم بنهاية الاسبوع بعد الحملة الترويجية.

وتدور قصة الفيلم حول قصة ديفيد دى جالوت الحقيقية وكيف استخدم الملك "الخارج عن القانون" الاسكتلندى العظيم فى القرن الرابع عشر روبرت بروس بمكر وشجاعة لهزيمة وصد الجيش الإنجليزى الأكثر احتلالاً والأفضل تجهيزاً.



نتفليكس

الفيلم من إخراج ديفيد ماكنزى، ومن تأليف مارك بومبك، وبثشبع دوران، وديفيد هاروير، وجيمس ماكينيس، ومن بطولة مجموعة متميزة منهم كريس باين، وآرون تايلور جونسون، وفلورنس بوج، وستيفن ديلان، وتوني كوران، واليستر ماكنزي، وجيمس كوزمو، وكالان مولفي.