هبة مجدي: أشارك في السباق الرمضاني بمسلسل أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تعاقدت الفنانة هبة مجدي منذ أيام قليلة مع الشركة المنتجة لمسلسل "البريمو"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، لتقف أمامه خلال أحداث العمل.

وقالت هبة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعاقدت بشكل نهائي على العمل، وهي ليست المرة الأولى التي ألعب فيها شخصية صعيدية، إذ سبق وقدمتها أكثر من مرة، وهو ما يجعل صعوبات اللهجة أقل في العمل الجديد".

وأعربت هبة مجدى عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وينتمي مسلسل السقا الجديد للدراما الصعيدية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول العديد من القضايا والموضوعات في إطار غير تقليدي للدراما الصعيدية.

ويجسد أحمد السقا، خلال أحداث المسلسل، دور شاب صعيدي يعاني الفقر، في حين تجسد الفنانة مي عمر دور زوجته، ويواجهان سويًا ضغوط ومشكلات الحياة، إلى أن تتعرض حياتهما لأمر فتنقلب رأسًا على عقب.

آخر مسلسلات السقا كان "الحصان الأسود" وشارك فى بطولته شيرى عادل، ومحمد فراج، وصبري فواز، وأحمد بدير، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وميرنا نور الدين، وإنجي خطاب، وتدور أحداثه حول المحامي الماهر الذي يقرر ترك مهنة المحاماة بعد أن تخلت عنه حبيبته السابقة حسناء (ياسمين صبري) وتزوجت من ثري، ومع لجوئها له مرة أخرى بعد اختفاء زوجها يجد نفسه متهما بأمور لم تكن تخطر على باله.